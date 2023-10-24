شكرا لقرائتكم خبر عن أوديشو يعترف بأن الجوية لم يكن جيداً أمام الاتحاد السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اعترف أيوب أوديشو، المدير الفني لفريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي، بأن فريقه لم يكن جيداً في مباراته أمام مضيفه فريق الاتحاد السعودي، والتي خسرها بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري التي جرت على ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة السعودية.

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «نبارك لفريق الاتحاد السعودي الفوز، أما بالنسبة إلينا فلم نكن جيدين ولم نكن في يومنا، إذ إن الإرهاق كان واضحاً على أغلب اللاعبين إضافة إلى الفوارق الفنية».

وأضاف: «لديّ الثقة الكاملة باللاعبين من أجل العودة في المباراة المقبلة».

وأوضح، أن «مشكلتنا الرئيسية تكمن في تأخر انطلاق منافسات الدوري العراقي، إذ حتى الآن لم يتم إطلاقه، وهذا الأمر أثر في استعدادنا، لأن المباريات التنافسية هي ما يرفع اللياقة البدنية للاعبين، وكذلك تزيد الانسجام في ما بينهم».

إلى ذلك قال سعد الأمير، لاعب فريق القوة الجوية العراقي: «إن الخسارة أمام فريق اتحاد جدة السعودي في الدقائق الأخيرة كانت مؤلمة جداً، على الرغم من أننا خلال المباراة كانت لدينا بصمة واضحة، وكنا نأمل الخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «لقد ظهرنا بصورة طيبة طوال مجريات المباراة، ونجحنا في غلق المساحات على منافسنا، لكن هفوة دفاعية تسببت في هدف قاتل داخل مرمانا».

وخالف الأمير رأي مدربه أيوب أوديشو بشأن تأخر انطلاق منافسات الدوري العراقي، ورأى أن «تأخر انطلاق منافسات الدوري العراقي ليس عذراً، فقد كنا نداً قوياً لفريق الاتحاد السعودي، لكن حصلت أخطاء كلفتنا نتيجة المباراة».

وأنهى الأمير حديثه، بأنه «يأمل إعطاء صورة أفضل في مباراة الإياب التي ستجمع فريق القوة الجوية مع ضيفه الاتحاد السعودي التي ستقام في أربيل، والعودة إلى المنافسة مجدداً على صدارة المجموعة».

الجدير بالذكر أن فريق القوة الجوية العراقي، قد فقد صدارة فرق مجموعته وتراجع إلى المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط من 3 مباريات، حيث ذهبت الصدارة إلى فريق الاتحاد السعودي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين فقط.