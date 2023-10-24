شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك 9 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة - وام

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن إقامة مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين، وذلك يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023، في إمارة الفجيرة تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والخمسين.

وقال نبيل محمد عاشور، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد: «تأتي هذه الرعاية السامية مواصلة لنهج صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وقيادتنا الرشيدة في الاهتمام بالرياضة من أجل هدف واحد وهو رفع راية الدولة في كافة البطولات الخارجية، وهذا ليس غريباً على سموه فقد تفضل برعاية مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال للموسم الرياضي 2022 /2023».

وأوضح أن فكرة استضافة الإمارات لكأس السوبر المصري لكرة اليد بين فريقين كبيرين كالأهلي والزمالك المصريين، مستلهمة من الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد خلال دورته 2020 /2024، والتي كان من أبرز معالمها فتح آفاق جديدة أمام كرة اليد الإماراتية والمساهمة الفاعلة في أنشطة اللعبة إقليمياً ودولياً للمساعدة في تطوير اللعبة والنهوض بها محلياً.

وأكد أن اختيار كأس السوبر المصري تحديداً ليقام في الإمارات جاء لاعتبارين مهمين، أولهما العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وثانيهما المتابعة الكبيرة المتوقعة للحدث المتمثل بمشاركة فريقين كبيرين كالأهلي والزمالك لما يحظيا به من شعبية في العالم العربي وقارتي إفريقيا وآسيا.