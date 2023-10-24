شكرا لقرائتكم خبر عن نزال السعودية التاريخي بين مهاجر فقير وطفل ناج من الموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ستكون بوليفارد هول بالعاصمة السعودية الرياض السبت، مسرحاً لمواجهة من طراز خاص بين أسطورة الفنون القتالية الكاميروني فرانسيس نغانوو (37 عاماً) وملك الغجر البريطاني تايسون فيوري بطل العالم بالوزن الثقيل.

الوجه الآخر للنزال هو مواجهة بين عامل منجم بأجر دولارين باليوم في رمال الكاميرون وطفل ناج من الموت.

نشأ نغانوو في مدينة باتي على يد أمه التي انفصلت عن والده عندما كان الصغير بسن الـ6 من عمره، كان والده ملاكم شوارع ويشتهر في القرية بمواجهة خمسة من أفراد العصابات مرة واحدة وهزمهم. عندما كان نغانوو بسن الـ9 لحق بشقيقه الأكبر منه ( 11 عاماً) للعمل في المنجم.

في عام 1994 فتن نغانوو باستعراض المونديال الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن مهتماً بكرة القدم بل بأضوائها وكان مشهوراً بين أقرانه بـ«الفتى الأمريكي» ويطلق على نفسه فرانسيسكو نغانوو تيمناً بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

كان أقرانه يحلمون بالهجرة لفرنسا لكنه كان يحلم بأمريكا وبدأت هجرته برحلة لنيجيريا المجاورة والوصول إليها سهل لأن الحدود مفتوحة، لكنه احتاج لفيزا كي يدخل النيجر وكي تحصل على الفيزا يجب أن تدفع رشوة لضباط الحدود.

لم يشأ نغانوو أن يستغني عن تعب العمر لذا قام بابتلاع نقوده ونجح في ركوب حافلة مع 25 مهاجراً نحو صحراء الجزائر برحلة استغرقت 24 ساعة بدون ماء ولا طعام.

عبر نغانوو الجزائر للمغرب بجواز دولة مالي المزيف ثم عاش في غابات المغرب وأكل الطعام من حاويات القمامة وحاول أكثر من مرة عبور الأسلاك الشائكة الممتدة على مسافة 11 ميلاً للوصول لإسبانيا عبر سبتة ومليلية لكنه لم ينجح. المحاولة الأخيرة كانت عبر تغليف قارب صغير بورق الألومنيوم كي لا يتم رصده من قبل الرادارات وفور وصوله الشاطئ سارع أفراد من الصليب الأحمر لإنقاذه من طائرات الهليكوبتر التي لاحقته.

وجد نغانوو نفسه بعد عام من دخول إسبانيا في مركز احتجاز أشبه بالسجن لكن بسبب جوازه المغشوش لم تتمكن السلطات من إعادة ترحيله وأطلقت سراحه بعد شهرين ليذهب لباريس.

كان ينام في مرآب السيارات ويبحث في النهار عن طعام وحلبة ملاكمة ليتمرن فيها وهناك رصده مدرب فنون قتالية يدعى فيرناند لوبيز وبعد شهرين وجد طريقه للمنافسة في حلبات الفنون القتالية وفاز بـ5 من أصل 6 ألقاب قبل أن توقع الفنون القتالية المختلطة معه عقداً في 2015. وفي 2021 توج نغانوو قصته بحصد لقب بطولة الفنون القتالية المختلطة بعد الفوز على ستيب ميكويتش.

في المقابل، ولد ملك الغجر تايسون فيوري قبل أوانه وقال الأطباء لوالده جون إنه لن يعيش طويلاً ويعلق والده: «كان حجمه بحجم راحة كفي وقال الأطباء إنه لن ينجو لكنني رأيت شيئاً مختلفاً في عينيه كما لو أنه سيغزو العالم. قلت للطبيب هذا الصبي مميز وسيعيش وسيكون بطل العالم بالوزن الثقيل وتذكر كلامي هذا».

جون فيوري ملاكم أيضاً وهو زعيم قبيلة الغجر وحكم عليه بالسجن 11 عاماً بعد قلعه عين رحال من قبيلته وخرج من السجن في 2015 بعد خدمته نصف المدة. علم جون وهو في السجن بولادة حفيده «برنس» لكنه مريض وقال الأطباء إنه قد لا ينجو فقال الأب لابنه تايسون: «أخبروني نفس الشيء عندما ولدت، هذا هراء».