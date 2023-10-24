جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم عدة مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، نرصدها لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور التالية:

بايرن ميونخ ضد جالطة سراي ..

ستنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:45 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

إنتر ميلان ضد ريد بول ..

ستنطلق مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد ريد بول النمساوي في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:45 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن :

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

ريال مدريد ضد سبورتينج براجا ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على الملعب البلدي براجا وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

نابولي ضد يونيون برلين :

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب استاد آندر آلتن فورستيري وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

أرسنال ضد إشبيليبة :

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.