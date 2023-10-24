جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مباريات على مستوى بطولات دوري السوبر الأفريقي ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.

دوري السوبر ليج الأفريقي ..

الأهلي ضد سيمبا التنزاني :

يستعد فريق الأهلي لاستقبال ضيفه فريق سيمبا التنزاني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بإياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي "دوري السوبر ليج الأفريقي ".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر عدة قنوات أبرزها أون تايم سبورت وبي إن سبورت وأبو ظبي الرياضية.

ماميلودي صن داونز ضد بيترو أتلتيكو :

ستقام المباراة على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قنوات أون تايم سبورت وبي إن سبورت وأبو ظبي الرياضية، والرياضية المغربية.

بايرن ميونخ ضد جالطة سراي ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

إنتر ميلان ضد ريد بول ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن :

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

ريال مدريد ضد سبورتينج براجا ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على الملعب البلدي براجا وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

نابولي ضد يونيون برلين :

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب استاد آندر آلتن فورستيري وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

أرسنال ضد إشبيليبة :

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

دوري أبطال آسيا :

الفيحاء ضد العين ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين، وستذاع عبر قنوات أس أس سي وبي إن سبورت والكأس القطرية الحاصلة على حقوق بث البطولة.

النصر ضد الدحيل ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الأول بارك، وستذاع عبر قنوات أس أس سي وبي إن سبورت والكأس القطرية الحاصلة على حقوق بث البطولة.