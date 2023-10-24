القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم في الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني اليوم والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي " دوري السوبر ليج الأفريقي ".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إياب دور الـ8 من الدوري الأفريقي.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم نتيجة مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، والتي أقيمت على الملعب الوطني مكابا في تنزانيا يوم الجمعة الماضي.

يدخل الأهلي المباراة منتشيًا بالنتيجة الإيجابية التي حققها خلال مباراة الذهاب خارج ملعبه، حيث تمكن العملاق الأحمر من فرض التعادل على الفريق التنزاني في أرضه وإنهاء المباراة بهدفين لكل منهما.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة اليوم بقيادة السوسري مارسيل كولر متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

على الجانب الأخر يخوض فريق سيمبا المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يأمل الفريق التنزاني في قلب الطاولة على الأهلي وخطف بطاقة التأهل، لكنه مهمته ستكون في غاية الصعوبة أمام الأهلي كامل الصفوف والمدكك بالنجوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر عدة قنوات أبرزها أون تايم سبورت ON Time Sports وبي إن سبورت beIN Sports HD وأبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 والرياضية المغربية Arryadia SD/HD وقناة SSC HD السعودية الرياضية.