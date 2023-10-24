تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني .. كهربا في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني مارسيل كولر على تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد سيمبا التنزاني في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي " دوري السوبر ليج الأفريقي ".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقي إلى ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي وسيمبا التنزاني والتي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يدخل الأهلي المباراة منتشيًا بالنتيجة الإيجابية التي حققها خلال مباراة الذهاب خارج ملعبه، حيث تمكن العملاق الأحمر من فرض التعادل على الفريق التنزاني في أرضه وإنهاء المباراة بهدفين لكل منهما.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة اليوم بقيادة السوسري مارسيل كولر متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

على الجانب الأخر يخوض فريق سيمبا المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يأمل الفريق التنزاني في قلب الطاولة على الأهلي وخطف بطاقة التأهل، لكنه مهمته ستكون في غاية الصعوبة أمام الأهلي كامل الصفوف والمدكك بالنجوم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا :

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية.

الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر عدة قنوات أبرزها أون تايم سبورت ON Time Sports وبي إن سبورت beIN Sports HD وأبو ظبي الرياضية AD SPORTS 1 والرياضية المغربية Arryadia SD/HD وقناة SSC HD السعودية الرياضية.