موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم في الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقي إلى ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي وسيمبا التنزاني والتي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الأفريقي "دوري السوبر ليج الأفريقي".

ويستعد الأهلي لاستقبال ضيفه فريق سيمبا التنزاني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بإياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي " دوري السوبر ليج الأفريقي ".

يدخل الأهلي المباراة منتشيًا بالنتيجة الإيجابية التي حققها خلال مباراة الذهاب خارج ملعبه، حيث تمكن العملاق الأحمر من فرض التعادل على الفريق التنزاني في أرضه وإنهاء المباراة بهدفين لكل منهما.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة اليوم بقيادة السوسري مارسيل كولر متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

على الجانب الأخر يخوض فريق سيمبا المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يأمل الفريق التنزاني في قلب الطاولة على الأهلي وخطف بطاقة التأهل، لكنه مهمته ستكون في غاية الصعوبة أمام الأهلي كامل الصفوف والمدكك بالنجوم.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر عدة قنوات أبرزها أون تايم سبورت وبي إن سبورت وأبو ظبي الرياضية.

ماميلودي صن داونز ضد بيترو أتلتيكو :

وفي إطار منافسات دوري الأبطال ستقام مباراة بين صن داونز وبيترو أتلتيكو على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قنوات أون تايم سبورت وبي إن سبورت وأبو ظبي الرياضية، والرياضية المغربية.