شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل زد أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
ويفكر عبد العاطي فى الدفع بالثنائي أحمد عاطف قطة ورأفت خليل في التشكيل الأساسي، بعدما ساهم نزولهما من دكة البدلاء فى عودة زد في لقاء المقاولون من التأخر بهدفين دون رد إلى تقدم بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يخطف المقاولون هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة.
وشهدت مباراة زد والمقاولون العرب رقمًا قياسيًا هذا الموسم في احتساب ركلات الجزاء بالدورى، باحتساب 5 ركلات وهي أكثر مباراة يحتسب فيها ضربات جزاء هذا الموسم، وليست أكثر مباراة عبر تاريخ الدورى.
خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تعادلًا مثيرًا من زد إف سي 3- 3، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل لأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز