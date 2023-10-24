شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل زد أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجدي عبد العاطي، المدير الفني، لفريق زد، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه أمام سموحة فى اللقاء المقبل بالدوري، ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد.

ويفكر عبد العاطي فى الدفع بالثنائي أحمد عاطف قطة ورأفت خليل في التشكيل الأساسي، بعدما ساهم نزولهما من دكة البدلاء فى عودة زد في لقاء المقاولون من التأخر بهدفين دون رد إلى تقدم بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يخطف المقاولون هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة.