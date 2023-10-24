شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مدرب الأهلي تدعم أهالى غزة: تحيا مصر وتعيش فلسطين حرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجهت إليسيا يانكون ميشيل ابنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، رسالة دعم للشعب الفلسطيني في غزة، في ظل العدوان الأخير من الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشرت إليسيا فيديو عبر حسابها الشخصي على انستجرام وقالت: ‏أنا اليسيا يانكون، ‏بلجيكية عايشة في مصر، ‏أنا فخورة إني بنت الأهلي،‏ العائد من ماتش الأهلي وسيمبا كله رايح لاخواتنا في فلسطين.

أضافت: ‏كل الشكر والاحترام لمجلس الإدارة وشركة الكورة وكل حد ساهم في القرار ده أنا هكون هناك، ‏تحيا مصر، تعيش فلسطين حرة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة المباراة المهمة التي تجمع الأهلى مع سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهى البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".