شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يجدد عقده مع الزمالك أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك من تجديد عقده مع النادى فى ظل المفاوضات التى يجريها معه مسئولو القلعة البيضاء، خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى فريق خلال يناير المقبل

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن عقد فتوح مع الزمالك سيتم تجديده خلال أول 10 أيام من شهر نوفمبر القادم ، وفقا للبنود التي تم الاتفاق على حسمها مع مسئولو الزمالك.

كان وكيل فتوح قال في تصريحات إذاعية أن الباب مغلق حول ملف إمكانية انضمام أحمد فتوح للأهلي، واحتمالية انضمامه للأهلى صعبة، خاصة وأن المفاوضات كانت من جانب وسطاء فقط وليست رسمية.

وكشف وكيل فتوح آخر تطورات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وجود مجلس إدارة جديد للنادى قائلا، "رغبة أحمد فتوح الأولى هى البقاء مع نادى الزمالك، واللاعب لديه مستحقات قديمة يجب دفعها فى البداية".