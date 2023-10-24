شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا.. بيرسى تاو ورضا سليم وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية– إمام عاشور - بيرسي تاو - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلي وسيمبا بالتعادل بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى.

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63 من عمر المباراة.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي الدوري الأفريقي عن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني، ومن يتأهل يلتقي مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي للبطولة المستحدثة.