شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الأندية التنزانية تاريخيًا قبل اللقاء رقم 22..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة الأفريقية منافسات النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم، التي تجمع ثمانية أندية، حيث يلاقى اليوم فريق الأهلى نظيره سيمبا التنزاني فى الخامسة مساءعلى استاد القاهرة الدولى.

الأهلي شارك فى 21 مباراة ضد الأندية التنزانية فاز في 12 وتعادل فى 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبل 10 أهداف فقط.

حقق الأهلى الفوز على سيمبا بخماسية مقابل هدف ليكون الفوز الأكبر فى تاريخ مواجهات الفريقين. وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة سيمبا والاهلى في تنزانيا يوم الجمعة الماضي في افتتاح البطولة ما يجعل الأحمر مطالبا بالفوز بأي نتيجة كي يتأهل لنصف النهائي أو التعادل 0-0 أو 1-1.

وتذاع مباريات البطولة بالكامل بالمجان على قنوات أون تايم سبورتس التى أعلنت الحصول على حقوق البث الفضائى عبر قنواتها المفتوحة على نايل سات، كما تنقل المباريات على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة.

وفى حالة نجاح بطل مصر فى عبور بوابة نظيره التنزاني سيواجه الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو فى الدور نصف النهائي.

وتبقى الإشارة إلى أن الجانب الآخر من البطولة يضم الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري، والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي