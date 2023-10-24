شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق ترسم صعود الأهلى لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي أمام سيمبا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي 2023.

يملك فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر سيناريوهات عديدة لبلوغ الدور نصف النهائى لبطولة دوري السوبر الأفريقى، بعد تعادله ذهاباً مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق.

ويبقى السيناريو الأول فوز الأهلي على سيمبا بأى نتيجة فى مباراة الإياب التى ستقام فى القاهرة مساء الليلة ليتأهل المارد الأحمر مباشرة إلى الدور المقبل.

أما السيناريو الثانى فالتعادل فى مباراة الإياب، سواء سلبي أو بنتيجة هدف لكل فريق، ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف النهائي من البطولة، وذلك بفضل الهدف خارج الأرض بعد التعادل بنتيجة الإيجابي فى لقاء الذهاب.

بينما السيناريو الثالث بالتعادل بنتيجة هدفين لمثلهما، ليلجأ الاهلى وسيمبا إلى ركلات الترجيح والفوز بها يضمن للمارد الأحمر الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

ويقام الدوري الأفريقي بنظام خروج المغلوب، واستهل الأهلي مشواره من ربع النهائي والذي يضمن له مليون دولار بصورة مبدئية، وتزداد الجوائز مع بلوغ نصف النهائي والنهائي وتحقيق اللقب.

وفى حالة نجاح بطل مصر فى عبور بوابة نظيره التنزاني سيواجه الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو فى الدور نصف النهائي.

وتبقى الإشارة إلى أن الجانب الآخر من البطولة يضم الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري، والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم بطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي فى تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.