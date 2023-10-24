شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطرح استفتاءً لاختيار أفضل هدف فى الجولة الرابعة بدوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم عبر "إكس"، استفتاء لاختيار أفضل هدف من الجولة الرابعة في دوري نايل، حيث تنافس الرباعي، أحمد القندوسي لاعب سيراميكا، حسام أشرف لاعب بلدية المحلة، يوسف أوباما لاعب الزمالك، ورزقي حمرون لاعب الاسماعيلي.

ونشرت حساب الرابطة فيديو وعلق:

تسديدة صاروخية من أحمد القندوسي

استلام وإنهاء رائع من حسام أشرف

هدف بالكعب من يوسف أوباما

تصويبة قوية من رزقي حمرون

اختر هدف الجولة 4 من دوري نايل

ويتصدر فريق بيراميدز جدول مسابقة دوري نايل، وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية على نظيره مودرن فيوتشر بهدف نظيف، ليتقدم بيراميدز إلى قمة الجدول برصيد 10 نقاط، فيما يحل مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويليه النادي المصري بنفس الرصيد، وفي المركز الرابع نادي الزمالك برصيد 8 نقاط.