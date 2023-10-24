شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتى فى ضربة البداية بتصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، لدخول معسكر مغلق فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، استعدادا لبدء مشواره فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. يتخلل معسكر منتخب مصر المقبل مباراتان، الأولى أمام جيبوتي وتقام بالقاهرة والأقرب إقامتها باستاد القاهرة، والمباراة الثانية أمام منتخب سيراليون، وإلى الآن لم يتم تحديد مكان إقامتها بسبب رفض الاتحاد الأفريقي إقامة مباريات للمنتخب هناك.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتى القادمة فى تصفيات كأس العالم

حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أحد يومي 16 أو 17 نوفمبر موعداً لمواجهة منتخب جيبوتي بالقاهرة، فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي بالموعد النهائي خلال الساعات المقبلة.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا على انطلاق معسكر المنتخب مطلع العام المقبل 3 يناير بشكل مبدئي، على أن يقام المعسكر لمدة 8 أيام في مصر، قبل السفر لكوت ديفوار مع انطلاق البطولة للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الدورى المصري سيتوقف يوم 2 يناير المقبل، حتى يمنح الجهاز الفني للمنتخب فرصة إقامة معسكر تحضيري كاف قبل انطلاق البطولة.

وجاء الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، وحجز منتخب مصر مكانه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعدما تصدر مجموعته على حساب عدة منتخبات قوية على رأسها غينيا.

وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الثالث عشر من شهر يناير المقبل ويستضيف اللقاء استاد الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان بكوت ديفوار ومن المفترض أن تلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام المقبل.