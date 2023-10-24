شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات جمعت الأهلى وسيمبا التنزانى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة المباراة المهمة التي تجمع الاهلى مع سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

التقى الأهلى وسيمبا التنزانى فى 7 مواجهات قبل صدام الليلة، فاز المارد الأحمر بـ3 لقاءات، وفاز سيمبا فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرة واحدة بنتيحة 2/2 وسجل المارد الأحمر 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

ويعد تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا متكافئًا بين الفريقين، حيث استهل مباراتهما المباشرة في كأس الكؤوس الأفريقية 1985.

خسر الأهلي على يد سيمبا ذهابًا (2-1) في تنزانيا، فيما تفوق إيابًا بهدفين نظيفين في القاهرة.

وشهدت نهاية تلك البطولة تتويج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وعاد الأهلي لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 بعد غياب عدة سنوات.

وتفوق الأهلي بخمسة أهداف نظيفة على أرضه في ذهاب دور المجموعات، ثم خسر بنتيجة 1-0 إيابًا.

وتبادل الأهلي وسيمبا الفوز بهدف نظيف في مباراتين جمعتا بينهما ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضية.

وسجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الليلة باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.



