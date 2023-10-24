على رأسها مباراة الأهلي وسيمبا .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والأفريقية، أبرزها مواجهتي إشبيلية وأرسنال، وريال مدريد مع سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات بطولة السوبر الأفريقي

الأهلي X سيمبا – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

صن داونز X بيترو أتلتيكو – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي X بايرن ميونخ – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

انتر ميلان X ريد بول سالزبورج – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد X كوبنهاجن – الساعة 10 مساء على قناة beIN 4K

بنفيكا X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

سبورتنج براجا X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

يونيون برلين X نابولي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

إشبيلية X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لانس X آيندهوفن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي X جوهور دارول تاكزيم – الساعة 1 ظهرا على قناة 1 beIN Sports AFC

اوراوا ريد دياموندز X بوهانج ستيلرز – الساعة 1 ظهرا على قناة 2 beIN Sports AFC

بانكوك جلاس باثوم يونايتد X كاواساكي فرونتال – الساعة 3 عصرا

ووهان ثرى تاونس X هانوي إف سي – الساعة 3 عصرا

باختاكور X أهال – الساعة 5 مساء

العين X الفيحاء – الساعة 7 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC

برسيبوليس X استقلال دوشنبه – الساعة 7 مساء على قناة 2 beIN Sports AFC

النصر X الدحيل – الساعة 9 مساء على قناة 1 beIN Sports AFC