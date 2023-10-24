شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرجبي «ثالث آسيا» للعام الثاني على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ منتخب الإمارات للرجبي رجال على المركز الثالث قارياً للعام الثاني على التوالي في بطولة «سباعيات آسيا»، واحتل المنتخب الياباني المركز الأول، وجاء منتخب هونج كونج في المركز الثاني، وتفوق منتخب الإمارات على منتخبات عريقة مثل الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والفليبين.

جاء هذا الإنجاز بعد جولتين مثيرتين في البطولة، أُقيمت الجولة الأولى في كوريا خلال شهر أغسطس، وأقيمت الجولة الثانية في تايلاند خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات سبق وحصلت على المركز الثالث في البطولة العام الماضي بعد انتهاء سلسلة الجولات في تايلاند وكوريا الجنوبية والإمارات.

وقال محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي: «نبارك للمنتخب الوطني هذا الإنجاز الذي يعكس تطور الرجبي الإماراتي بشكل عام، ومنتخب سباعيات الرجبي بشكل خاص، وأضاف: لقد بذل اللاعبون والجهاز الفني جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، ونأمل أن يواصلوا مسيرتهم الناجحة في المستقبل، ونسعى إلى مواصلة تطوير الرجبي الإماراتي، وتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة».

وأضاف: «نحن ملتزمون بدعم المنتخبات الوطنية، وتوفير أفضل الإمكانات لهم لتحقيق النجاح بناءً على رؤية مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي برؤية ومتابعة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد وإخواني أعضاء مجلس الإدارة».

ويستعد منتخب الإمارات للرجبي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام في اليابان الشهر المقبل، تعكس هذه المشاركة الاستعداد والتطور المستمر للرجبي الإماراتي وتواجده مع منتخبات النخبة في آسيا التي تتنافس للحصول على المقعد الوحيد المؤهل مباشرة لأولمبياد باريس، بينما ينافس صاحبا المركزين الثاني والثالث في موناكو خلال الملحق الخاص المؤهل لأولمبياد باريس مع بقية المنتخبات من القارات الأخرى.