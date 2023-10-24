أزمة كبرى تضرب أنيمبا النيجيري قبل مواجهة الوداد المغربي في الدوري الأفريقي

أعلن نادي إنيمبا النيجيري تعثر سفره إلى المغرب للمواجهة المرتقبة أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يواجه الوداد المغربي نظيره إنيمبا النيجيري غدًا الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري ضمن مباريات دور ربع نهائي من المسابقة الأفريقية.

وقال النادي النيجيري في بيانه الرسمي” “لم تسافر بعثة إنييمبا إلى المغرب في الموعد المحدد بعد أن رفضت السلطات المغربية إصدار تصريح للطائرة بالهبوط في الدار البيضاء”.

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وتابع البيان: “بحلول الساعة 12:30 صباحًا، عاد الفريق إلى الفندق بعد أن أمضى 6 ساعات و30 دقيقة في الطائرة بانتظار تصريح الهبوط من السلطات المغربية”.

وتقام النسخة الأولى مسابقة الدوري الأفريقي بمشاركة كلا من الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي وإنييمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي.