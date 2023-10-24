شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موعد تجديد عقد فتوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مسؤولو نادي الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب الفريق، اقترب من تجديد عقده مع النادي الأبيض في ظل المفاوضات التي يجريها معه مسؤولو النادي، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير المقبل.

وأوضح مسؤولو الزمالك أن عقد فتوح مع النادي سيتم تجديده خلال أول 10 أيام من شهر نوفمبر المقبل، وفقاً للبنود التي تم الاتفاق على حسمها مع مجلس الزمالك الجديد.

وقال وكيل فتوح في تصريحات إذاعية سابقة: إن الباب مغلق حول ملف إمكانية انضمام أحمد فتوح للأهلي، واحتمالية انضمامه للأهلي صعبة، خاصة أن المفاوضات كانت من جانب وسطاء فقط وليست رسمية.