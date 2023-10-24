شكرا لقرائتكم خبر عن فوزان بالستة للهلال والسد في دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب الهلال السعودي والسد القطري بقوة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بإكرامهما وفادة ضيفيهما بومباي سيتي الهندي والفيصلي الأردني بنتيجة واحدة 6-0.

في المباراة الاولى على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فرض المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نفسه نجماً بتسجيله ثلاثية في الدقائق 5 و67 و80، وأضاف مواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (75) ومحمد البريك (82) وعبدالإله المالكي (90+5) الأهداف الثلاثة الاخرى.

وهو الفوز الثاني توالياً للهلال فرفع رصيده إلى 7 نقاط وانتزع صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف من نافباخور الأوزبكستاني الفائز على ضيفه نساجي مازندران الإيراني 2-1، فيما بقي مومباي في المركز الأخير بدون نقاط.

ولم يمهل الهلال ضيفه سوى أربع دقائق حتى قص شريط الأهداف عندما استقبل ميتروفيتش كرة عرضية لعبها مباشرة على يسار الحارس الهندي فوربا لاتشينبا (5).

ولاحت فرصة للهلال لمضاعفة النتيجة لكن رأسية ميتروفيتش مرت بجانب القائم (47)، لكنه عوض في الدقيقة 67 عندما استغل كرة عرضية لمحمد البريك تابعها برأسه على يمين لاتشينبا (67).

وكاد الهلال ان يسجل هدفاً ثالثاً عندما سدد ميتروفيتش كرة من ركلة حرة مباشرة نجح الحارس الهندي في إمساكها ببراعة (73) قبل أن يرتقي مواطنه سافيتش لكرة عرضية ويضعها برأسه على يمين لاتشينبا (75).

وحقق ميتروفيتش الهاتريك عندما تابع كرة عرضية على يمين الحارس (80). وبعد دقيقة اضاف الهلال هدفاً خامساً عندما تلقى البريك كرة على مشارف منطقة الجزاء فسددها على يسار لاتشينبا (82)، قبل أن يختم المالكي المهرجان بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك (90+5).

وفي المجموعة ذاتها، فاز نافباخور الأوزبكستاني على ضيفه نساجي مازندران الإيراني 2-1.

وكان الفريق الإيراني البادئ بالتسجيل عبر مدافعه محمد رضا أزادي (44) لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد مهاجمه صابر هرداني في الدقيقة 52.

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي وأدركوا التعادل بواسطة لاعب الوسط أوستون أورونوف قبل أن يخطفوا هدف الفوز بفضل النيران الصديقة عندما سجل مهراد عبدي بالخطأ في مرمى فريقه (90+7).

وفي المباراة الثانية، فرض المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح نفسه نجماُ بتسجيله ثلاثية في الدقائق 8 و20 و63.

وتناوب الاكوادوري غونسالو بلاتا (51) ومصطفى طارق مشعل (52) ويوسف عبد الرزاق (83) على تسجيل الأهداف الثلاثة الاخرى.

ولعب الفيصلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 اثر طرد لاعب وسطه نزار الرشدان.

ورفع السد رصيده إلى اربع نقاط في المركز الثالث، وبقي الفيصلي من دون رصيد بخسارته الثالثة توالياً.