شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يواصل رفع كفاءة موظفيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد ورشة بعنوان «رفع كفاءة الموظفين» بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وكوادر النادي والمدربين والمعنيين.

قدم الورشة الدكتور حسن مصطفى خبير الاستراتيجية بالنادي، وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بأهمية الإعداد للفعاليات وفق أسس صحيحة وخطة ممنهجة بدءاً من الرسالة حتى التقييم والمراجعة والأهداف المرجوة من تحقيقها.

وفي نهاية الورشة، قام كل من خليفة مبارك الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية، وسيف علي الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، ومهير عبيد الطنيجي المدير الإداري لنادي الذيد بتكريم المحاضر وشكره على المعلومات القيمة.

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الورش تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر بالنادي وتبادل الخبرات.