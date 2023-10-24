شكرا لقرائتكم خبر عن في 23 ثانية..«الطفل البديل» غويو يدخل تاريخ برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت موهبة جديدة تاريخ نادي برشلونة، حينما لعب مارك غويو في مواجهة أتلتيك بيلباو وسجل الهدف الذي قاد النادي الكتالوني للفوز على مضيفه في الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.

واستغرق الأمر من المراهق مارك غويو 23 ثانية فقط ليصنع التاريخ في برشلونة، إذ سجّل في أول ظهور له مع الفريق الكتالوني، خلال فوز الأخير على نادي أتلتيك بلباو.

ودخل غويو لأرض الملعب كلاعب بديل في الشوط الثاني وكان له تأثير فوري، إذ هزّ شباك المنافس عبر تسديدة، ليضمن بهدفه الفوز لنادي برشلونة في الدقائق الأخيرة.

واحتفلت جماهير برشلونة باللاعب صاحب الـ17 عاماً، بعد أن حطم رقماً قياسياً فريداً حينما سجل الهدف الأول ضد بيلباو، إذ أصبح أسرع لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً في ظهوره الأول، فلم يستغرق اللاعب سوى 23 ثانية فقط ليسجل.

وبعمر 17 عاماً و291 يوماً، أصبح مارك غويو أصغر لاعب يسجّل في أول مباراة له مع «الفريق الكتالوني».

وقال اللاعب، عقب نهاية المباراة: «لا أستطيع التنفس، أنا أستمتع باللحظة فقط، وما زلت أطير»، مُضيفاً: «لقد عملتُ بجد طوال الموسم لاستغلال أية فرصة».

ويتواجد المهاجم الشاب مع برشلونة منذ 10 سنوات، بعد أن ارتقى في صفوف «لا ماسيا»، أكاديمية النادي الشهيرة، وسجّل 5 أهداف في 5 مباريات لفريق تحت 19 عاماً هذا الموسم، منها هدفان في دوري أبطال أوروبا للشباب.

ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر وجيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.