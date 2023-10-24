الامارات | تعرف إلى مواعيد حفل جائزة الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل العد التنازلي لموعد الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي لمرحلة متقدمة في الوقت الذي يتنافس فيه 30 لاعباً للفوز بالجائزة المرموقة من بينها لاعبين عربيين هما الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي.

وكانت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية أعلنت الشهر الماضي عن قائمة المرشحين للحصول على الجائزة فيما حددت يوم الاثنين 30 أكتوبر الحالي موعد إقامة الحفل على مسرح «دو شاتليه» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وإلى جانب جائزة أفضل لاعب كرة قدم هناك جوائز أخرى مخصصة لأفضل لاعبة وجائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى، وجائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب في العالم.

وجائزة الكرة الذهبية المعروفة بـ البالون دور«هي أعرق الجوائز الفردية في كرة القدم وانطلقت عام 1956، واندمجت مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم»فيفا«في عام 2010 وانفصلا في عام 2015.



كيف تشاهد بث الحفل؟

ستكون شبكة قنوات»بي إن سبورتس«هي الناقل الحصري للحفل في الشرق الأوسط لكن يمكن أيضاً متابعة الحفل عبر الموقع الرسمي لمجلة»فرانس فوتبول«.



أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

النرويجي ايرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي الأميركي)

الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

الحارس المغربي ياسين بونو (إشبيلية/الهلال السعودي)



أبرز المرشحات لجائزة أفضل لاعبة:

الكولومبية ليندا كايسيدو (ريال مدريد الاسباني)

الاسبانية ألبا ريدوندو (ليفانتي الإسباني)

الإسبانية أولجا كارمونا – (ريال مدريد الاسباني)

السويدية فريدولينا رولفو (برشلونة الإسباني)

البريطانية راشيل دالي (أستون فيلا الإنجليزي)





أبرز المرشحين لجائزة»كوبا«لأفضل لاعب شاب لعام:

الإنجليزي جود بيلينجهام (دورتموند الألماني/ ريال مدريد الاسباني)

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني)

الإسباني غافي (برشلونة الإسباني)

الفرنسي إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الاسباني)

الإسباني بيدري (برشلونة الإسباني)



أبرز المرشحين لجائزة»ياشين" لأفضل حارس مرمى:

المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني/ الهلال السعودي)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

الفرنسي مايك ماينان (ميلان الإيطالي)

الألماني مارك أندري تير شتيغن (برشلونة)

