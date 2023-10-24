مانشستر سيتي يطلق اسم "جندوجان " على أحد ملاعبه

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الكروي اسم قائده السابق إيلكاي جندوجان على أحد ملاعب التدريب في أكاديمية النادي .

وذلك بمناسبة احتفال لاعب الوسط الألماني بعيد ميلاده 33 اليوم الثلاثاء.

ورحل جندوجان عن سيتي إلى برشلونة بعدما حمل شارة قيادة ناديه في موسم مذهل وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، لينهي مسيرة استمرت سبع سنوات في إنجلترا حصل خلالها على 14 لقبا منها خمسة ألقاب للدوري المحلي.

ورسم سيتي صورة لاحتفال جندوجان بهدفه في الفوز باللقب المحلي ضد أستون فيلا العام الماضي، وقد رُسمت خصيصا لهذا الاحتفال وتخليدا لذكراه في النادي بعد فنسنت كومباني وسيرجيو أغويرو وديفيد سيلفا.

وقال خلدون المبارك رئيس النادي الإنجليزي: نيابة عن الشيخ منصور بن زايد مالك النادي وجميع المرتبطين بمانشستر سيتي، إنه لشرف عظيم لي أن أكشف عن هذه الصورة التي تمثل تكريما لكل إنجاز قام به إيلكاي جندوجان كجزء من عائلة مانشستر سيتي على مر السنين.