مدرب الزمالك يضع برنامجًا تأهيليًا للاعبين استعدادًا لمواجهة إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، برنامجا بدنيًا و تأهيلياً خاصا للاعبين على هامش مران اليوم.

وأجرى الزمالك مرانًا صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز الممتاز.

و تم التركيز خلال الفقرة التأهيلية والبدنية على تقوية العضلات و بعض الأمور الأخري خاصة بعد عودة الفريق من راحة لمدة يومين بعد الفوز الأخير على سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

و حرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر و طالبهم ببعض الأمور الخاصة ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأفضل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل باستاد المقاولون العرب.