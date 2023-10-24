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بايرن ميونخ وجالطة سراي..موعد المباراة بدوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل بايرن ميونخ ضيفا على جالطة سراي التركي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من دور المجموعات من .

يسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعدما حصد العلامة كاملة بـ ست نقاط.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في أول مباراتين له على مانشستر يونايتد وكوبنهاجن، ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة.

فاز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد بنتيجة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن ينتصر على كوبنهاجن بهدفين لهدف.
 

موعد مباراة بايرن ميونخ وجالطة سراي:


تنطلق مباراة بايرن موينخ وجالطة سراي في الثامنة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربعا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة بين الفريقين على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها BeIn Sports 2.
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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