تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك خلال مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية،و أشاد بالمستوى الفني و البدني المتميز للاعبين خلال المباراة الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بفوز الفريق بخماسية مقابل هدف.

وطالب أوسوريو من اللاعبين المزيد من العمل و العطاء و بذل الجهد خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات، و أكد المدير على ثقته في جميع العناصر المتواجدة بالفريق ، مشيدا بالروح و التكاتف المتواجد بين الجميع لتحقيق الأهداف.

وفي نهاية الجلسة شرح العديد من الأمور الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادا للقاء إنبي المرتقب في الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقي في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل باستاد المقاولون العرب.