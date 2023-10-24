هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة جالطة سراي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد بايرن ميونخ لمواجهة جالطة سراي التركي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يهدف بايرن ميونخ لتحقيق الفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعدما حصد العلامة كاملة بـ ست نقاط.

وأنتصر بايرن ميونخ في أول مباراتين له على مانشستر يونايتد وكوبنهاجن، ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة.

حقق بايرن ميونخ الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن ينتصر على كوبنهاجن بهدفين لهدف.





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة جالطة سراي:



في حراسة المرمى: سفين أولريتش

في الدفاع: ألفونسو ديفيز، مين جاي كيم، ماتياس دي ليخت، بونا سار

في الوسط: جوشوا كيميتش، كونراد ليمير، جمال موسيالا

في الهجوم: لوريه ساني، هاري كين، كينجسلي كومان.



توقيت مباراة بايرن ميونخ وجالطة سراي:



بدأ مباراة بايرن موينخ وجالطة سراي في الثامنة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربعا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة بين الفريقين على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها BeIn Sports 2.

