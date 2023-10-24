تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة كوبنهاجن بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي مانشستر يونايتد مع كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





ويهدف الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار لتعويض خسارته المفاجئة أمام جالطة سراي، وحصد الثلاث نقاط الأولى في مسيرته بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وكان مانشستر يونايتد سقط أمام بايرن ميونخ أيضًا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات، ليفشل في تحقيق أي انتصار.

يتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلفه جالط سراي بـ 4 نقاط، فيما يملك كوبنهاجن نقطة وحيدة، فيما يتذيل مانشستر يونايتد الترتيب.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد كوبنهاجن

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت، فاران، هاري ماجواير، سيرجيو ريجوليون

في الوسط: سفيان أمرابط، كريستيان إريسكن، برونو فيرنانديز

في الهجوم: أنتوني، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا:

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة بشكل حصري عبر قنوات بي أن سبورتس BeIn Sports 2 بين مانشستر يونايتد وكوبنهاجن.