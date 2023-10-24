موعد مباراة آرسنال وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق آرسنال الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، نظيره إشبيلية الاسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل الفريق الأندلسي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويأتي فريق آرسنال فى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط فى جدول ترتيب مجموعته أوروبيا بالموسم الحالى، ويأتي إشبيلية فى المركز الثالث برصيد نقطتين، ونادى آيندهوفن في المركز الرابع.

موعد مباراة آرسنال وإشبيلية

تنطلق مباراة آرسنال وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإشبيلية

ستكون مباراة آرسنال وإشبيلية اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports 1.

تاريخ مواجهات آرسنال وإشبيلية

تتسم مواجهات أرسنال وإشبيلية بالتكافؤ حيث تقابل الفريقين 5 مرات سابقة فاز كل منهما في مباراتين وكتب التعادل نتيجة لقاء بينهما.

وكانت المواجهة الأولى بينهما في دوري أبطال أوروبا وتعود لنسخة 2007 وفاز كل منهما على ملعبه بثلاثية إلا أن أرسنال تفوق بتسجيله هدفا خارج قواعده.

والتقى أرسنال وإشبيلية في 3 مواجهات ودية أسفرت الأولى عن التعادل بهدف لمثله وفاز الفريق الأندلسي في الثانية بهدفين لهدف، وسجل الجانرز فوزًا كاسحًا في اللقاء الأخير بسداسية نظيفة والتي جمعت بينهما في العام الماضي.

ويبحث الجانرز فى مواجهة الليلة عن تحقيق أول فوز خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ ديسمبر 2016 عندما تغلب على بازل بأربعة أهداف مقابل هدف.

خسر أرسنال خمس من آخر ست مباريات خارج أرضه أمام الفرق الإسبانية وحقق انتصارا وحيدا، فيما حقق إشبيلية الفوز في اثنتين فقط من آخر تسع مباريات على أرضه في المسابقة الأوروبية.

خسر إشبيلية ثلاث مباريات فقط من أصل 10 مباريات على أرضه ضد فرق إنجليزية في المنافسة الأوروبية، وكانت نتيجة آخر مباراة هي الفوز 3-0 على مانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

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