الليلة.. أرسنال في مهمة صعبة أمام إشبيلية بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر كتيبة أرسنال مهمة صعبة أمام إشبيلية الإسباني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة أرسنال وإشبيلية هي الأقوى في المجموعة التي تضم آيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي، حيث أنهما المرشحان لتخطي دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويبحث إشبيلية عن أول انتصاراته حيث تعادل في المواجهتين الماضيتين امام لانس وآيندوهوفن ليحتل المركز الثالث في الترتيب بنقطتين ويسبقه أرسنال في الوصافة بفارق نقطة لفوزه على آيندهوفن وخسارته من لانس.

استاد رامون سانشيز بيزخوان معقل النادي الأندلسي، يستقبل المواجهة المنتظرة بين أرسنال وإشبيلية عند دقات العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يأمل إشبيلية في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقاء.

يذكر أن أرسنال وإشبيلية تقابلا في دوري أبطال أوروبا في نسخة 2007 وفاز كل منهما في لقاء بدور المجموعات.