3 مشاهد من انتصار الهلال الكاسح لمومباي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح فريق الهلال نظيره مومباي سيتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

تألق الصربي ألكسندر ميتروفيتش في مباراة مومباي وسجل ثلاث أهداف "هاتريك" وسجل مواطنه ميلينكوفيتش سافيتش والبريك وعبد الإله المالكي.



3 مشاهد من انتصار الهلال الكاسح لـ مومباي:



واصل فريق الهلال سلسلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة بعد فوزه للمرة السادسة على التوالي، محافظا على نظافة شباكه في كافة المسابقات.

وأنتصر الهلال على فرق الجبلين بهدف نظيف، والشباب بهدفين نظيفين، ونساجي مازاندران الإيراني 3-0، والأخدود 3-0، والخليج 1-0، وأخيرا مومباي سيتي 6-0.



ميتروفيتش ينفجر:



أحرز ميتروفيتش هاتريك للمرة الثانية مع الهلال منذ انتقاله إلى صفوف الزعيم في الصيف الماضي قادما من صفوف فولهام الإنجليزي.

ساهم ميتروفيتش ، بعد خوضه 16 مباراة سواء مع الزعيم ومنتخب بلاده صربيا، في 20 هدفا وهو ما يفوق عدد مبارياته.

وسجل المهاجم الصربي صاحب الـ29 عاما، 11 هدفا وصنع 3 أخرى في 12 مباراة مع الهلال، فيما سجل 5 أهداف مع صربيا وصنع هدفا في أربع مباريات دولي، ليكون مجموع 16 هدفا و4 تمريرات في 16 مباراة.





محمد البريك أكثر صناعة:



أسهم محمد البريك في التسجيل خلال انتصار الهلال العريض على مومباي بسداسية نظيفة، بـ 4 أهداف، واستطاع "البريك" من تقديم 3 تمريرات حاسمة خلال المباراة، بعدما صنع هدفين لميتروفيتش، والسادس لـ عبدالإله المالكي، وسجل الهدف الخامس.

بالإضافة إلى ذلك ساهم البريك في صناعة هدف الفوز للهلال على على نساجي مازاندران بثلاثية، ليكون أكثر لاعب ساهم بالتسجيل في دوري أبطال آسيا بمجموع 5 مساهمات.

