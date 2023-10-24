تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سبورتينج براجا اليوم في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواجهة سبورتينج براجا البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب براجا البلدي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا

تنطلق مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا

ستكون مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا البرتغالي اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports 1.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأحد الماضي 22-10-2023، عن أسماء حكام بعض مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأسندت إدارة مباراة براجا البرتغالي وريال مدريد بالمجموعة الثالثة للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد الفوز على أونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الانتصار المثير على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، وبالتأكيد يطمح الملكي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته في المجموعة والاقتراب خطوة إضافية من ضمان التأهل.

أما سبورتينج براجا، فيدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز الثمين على أونيون برلين بنتيجة 3-2.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سبورتينج براجا

حراسة المرمى: كيبا أريثابالاجا

في الدفاع: داني كارباخال - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

في الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش

الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو - فينيسيوس جونيور

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