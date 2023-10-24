ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الافريقي

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الافريقي، يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.

ويتصدر موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة، والتي تقام اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي، اهتمامات وبحث عشاق المارد الأحمر التي تتابع أخبار فريقها بشغف كبير.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بين الأهلي وسيمبا، ليضع المارد الأحمر قدمًا في نصف نهائي الدوري الأفريقي، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب أو التعادل سلبيا أو بهدف لمثله من أجل التأهل رسميا.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى، سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الليلة بإستاد القاهرة وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر الضغط هنا ..

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وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وسيمبا التنزاني

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الإياب بالسوبر الأفريقي، عبر القمر الصناعي نايل سات، وجانب قنوات أبو ظبى الرياضية

تردد أون تايم سبورت 1

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 على نايل سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تعادل الأهلي مع سيمبا في مبارة الذهاب

ويوم الجمعة الماضية، تعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما بالعاصمة التنزانية دار السلام، وتضم بطولة الدوري الأفريقي المستحدثة هذا العام 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.