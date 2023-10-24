تفاصيل جلسة أوسوريو مع شيكابالا في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري.

وأشاد أوسوريو بأداء وعطاء شيكابالا في الفترة الأخيرة والمستوى المتميز الذي ظهر عليه ومساهمته بشكل كبير مع الفريق في الملعب بخلاف دوره كقائد للفريق داخل الملعب وخارجه، وتحدث المدير الفني مع شيكابالا في بعض الأمور الفنية الخاصة وبعض الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة المقبلة.

كما عقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين على هامش المران في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية،و أشاد بالمستوى الفني والبدني المتميز للاعبين خلال المباراة الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بفوز الفريق بخماسية مقابل هدف.

وطالب أوسوريو من اللاعبين المزيد من العمل والعطاء و بذل الجهد خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات، وأكد المدير على ثقته في جميع العناصر المتواجدة بالفريق، مشيدا بالروح و التكاتف المتواجد بين الجميع لتحقيق الأهداف.

وفي نهاية الجلسة شرح العديد من الأمور الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادا للقاء إنبي المرتقب في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب.

تدريبات تأهيلية لمحمد عبدالشافي

خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و أدى عبد الشافي بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزة للفترة المقبلة في ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام سموحة في مسابقة الدوري.

و لم يشارك محمد عبد الشافي في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الخليج 365 الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا