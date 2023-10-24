فقرة تدريبات خططية في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي في إطار الاستعداد لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري.

وقسم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات خاصة تتعلق بخطة اللعب وبعض الأدوار الخاصة للاعبين داخل الملعب.

وألقى أوسوريو المدير الفني للزمالك أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية لتجهيزهم للمباراة المقبلة.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق.

وحرص أوسوريو المدير الفني على إلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية لتجهيزهم للمباراة المقبلة.

تقسيمة فنية

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل باستاد المقاولون العرب .