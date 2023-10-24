رغم الصدارة والفوز..مدرب توتنهام مستاء لهذ السبب

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير في تقديم انطلاقة جيدة كمدرب جديد بالدوري الإنجليزي الممتاز بالفوزعلى فولهام بهدفين.

وقال المدرب الأسترالي :إن الأداء المتواضع في الشوط الثاني خلال الفوز 2-صفر على فولهام قلل من الإحساس بالرضا بالصعود للصدارة.

كانت جماهير أصحاب الأرض في حالة مزاجية احتفالية بفضل هدفي القائد هيونغ-مين سون وجيمس ماديسون في كل شوط، لكن توتنهام فقد سيطرته على المباراة في آخر نصف ساعة بسبب سوء التمرير وخسارة التدخلات المواجهات الفردية وكان من الممكن أن يدفعوا الثمن لو كان جارهم اللندني فولهام أكثر شراسة في إنهاء الهجمات.

وقال أنجي مدرب سيلتك السابق :شعرت بخيبة أمل حقيقية من الأداء في الشوط الثاني، عند امتلاك الكرة لم نكن قريبين من المستويات التي كنا عليها طوال العام. ربما كانت هذه أسوأ 45 دقيقة لنا مع الكرة.

وأكمل: علينا أن نتأكد من بقائنا منضبطين في أسلوبنا لأنه في النهاية تصدى الحارس جوليلمو فيكاريو لعدة فرص رائعة للحفاظ على نظافة شباكنا.

يملك فريق المدرب بوستيكوجلو 23 نقطة من 27 ممكنة، بسبعة انتصارات وتعادلين بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وأرسنال.

ويملك بوستيكوغلو نقطة أكثر مما حصده الهولندي جوس هيدينك بعد أول تسع مباريات له مع تشيلسي الذي قاده في فبراير 2009.