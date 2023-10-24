ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت alahli vs sambai altanzaniu في الدوري الافريقي

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت alahli vs sambai altanzaniu في الدوري الافريقي، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها غدا الثلاثاء في الخامسة عصرا بالدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي "الدوري الأفريقي".

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، إلى جانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

طريق الأهلي فى الدوري الأفريقى إذا نجح الأهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بين الأهلي وسيمبا، ليضع المارد الأحمر قدمًا في نصف نهائي الدوري الأفريقي، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب أو التعادل سلبيا أو بهدف لمثله من أجل التأهل رسميا.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

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حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم.

الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وحسين الشحات محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: محمود كهربا وموديست وصلاح محسن وبيرسي تاو.