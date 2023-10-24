عبدالشافي يخوض فقرة تأهيلية خاصة على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى عبد الشافي بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزة للفترة المقبلة في ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام سموحة في مسابقة الدوري.

ولم يشارك محمد عبد الشافي في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط.

موعد مباراة الزمالك وإنبي القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقي في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل باستاد المقاولون العرب.