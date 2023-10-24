شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أبو العينين شحاتة 4 مباريات.. أبرز قرارات مسابقات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ واشراف عامر حسين عدد من القرارات بشأن الأحداث التي وقعت في مباريات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني "ب"، والتي كان ابرزها إيقاف أبو العينين شحاتة المدير الفني لفريق الهلال بالضبعة 4 مباريات وجاءت القرارات كالتالى:



قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، حكام مباريات اليوم الثلاثاء بمسابقة دورى القسم الثانى "أ" المعروف بدورى المحترفين، وقررت اللجنة تعيين الحكم ابراهيم محجوب لمباراة المصرية للإتصالات وأبو قير للأسمدة، وأحمد جمال شاهين لمباراة بروكسى وراية، ومحمود منصور لمباراة السكة الحديد ووادى دجلة ، وعبد الرحمن صالح لمباراة جمهورية شبين والقناة.

وتقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات في ختام الجولة الخامسة من دوري المحترفين ، وتحدد مباريات اليوم شكل المنافسة فى جدول الترتيب، خاصة أن الفارق فى النقاط بين جميع الفرق بسيط، وفى ظل المستويات المتقاربة بينها.

مباريات اليوم تجمع كلاً من السكة الحديد مع وادى دجلة، والاتصالات مع أبو قير للأسمدة، وبروكسي مع راية وجمهورية شبين مع القناة.