شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتل المركز الـ 29 فى التصنيف العالمى لسيدات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الـ 29 فى التصنيف العالمى لتنس الطاولة وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للعبة ، فى فئة السيدات.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها أنها دخلت ضمن الـ30 الاوائل على العالم، حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها: "الحمد لله تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة للسيدات 29 أول خطوة جوة 30 الاوائل على العالم فى السيدات..

وفازت هنا جودة بذهبية منافسات الزوجى ببطولة الدوحة الدولية لتنس الطاولة للناشئين تحت 19 سنة، واستطاعت هنا برفقة اليابانية يونا أوجيو التغلب على الزوجي الصيني في النهائي بنتيجة 3-2.