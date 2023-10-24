شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى: موقفنا سليم فى قضية أحمد عيد ومنصور وننتظر قرار اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادي المصرى، أن ناديه قدم الأدلة التى تثبت صحة موقفه فى التعاقد مع ثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضى، وذلك خلال جلسة التحقيق التى أقيمت مؤخراً باتحاد الكرة.

وقال أبو قمر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: قدمنا كل ما يثبت صحة موقف النادى المصرى واللاعبين لاتحاد الكرة، النادى تعاقد مع اللاعبين فى فترة إيقاف قيد الزمالك وبالتالي لو لم نتعاقد معهما لما كان سيتم قيدهما فى أى نادى، واللاعبان أكدا أن رغبتهما كانت اللعب للنادى المصرى، رغم تلقيهما عروضاً من أندية أخرى.

أضاف نائب رئيس المصرى: الأصل فى قانون كرة القدم هو مصلحة اللاعب وإتاحة الفرصة له باللعب، ومازلنا ننتظر القرار النهائى من اتحاد الكرة ولهم كل التقدير.

واصل: المصرى لم يعرض أموالاً خلال تلك الجلسة لأن موقفنا سليم، تعاقدنا مع لاعبين غير مقيدين بنادى.

واختتم: علاقتنا بنادي الزمالك طيبة وتاريخية وهنئنا المجلس الجديد الذى نكن له كل التقدير والاحترام ونتمنى لهم التوفيق، وكذلك علاقتنا بكل الأندية المصرية، وستجمعنا العديد من التعاملات فى الفترة المقبلة.