شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التجديف يتصدر التصفيات الأفريقية فى البطولة التأهيلية للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
في فئة الفردي للسيدات، أحرزت غادة ندا المركز الأول ، وحقق عبدالخالق البنا المركز الأول في فئة الفردي للرجال، وفي فئة الزوجي المزدوج للرجال، توج الثنائى أحمد خالد ومحمد قوطه بالمركز الأول، بينما حققت ثنائيات الزوجي المزدوج للسيدات، مريم همام ونورعرفة، المركز الثاني.
وعلى صعيد ذو الهمم، تمكن الثنائي مروة عبد العال وعلي الزيني من حصد المركز الأول في فئة الزوجي المزدوج، في حين حقق اللاعب علاء حسن المركز الثالث في فئة القارب الفردي، بالاضافة إلى تحقيق زهراء محمد المركز الثاني.
تتكون بعثة المنتخب المصري من مجموعة من الأعضاء المتميزين والمؤهلين، ويترأس البعثة عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، ويتولى مصطفى عبد الجواد منصب الرئيس الاحتياطي للبعثة الرياضية، بينما يقرن مجدي عبد الحليم بمهام إدارى ومحمد طه كمدير فني للمنتخب، بينما يشغل كل من محمد سيد سارة أشرف منصب مدرب الفريق.
وتضم قائمة اللاعبين الذين في البطولة العديد من الأسماء الموهوبة والمميزة. ومن بين اللاعبين هم: سيف الدين عز الدين، حسام شعبان، جمال أيمن، محمد علاء، مصطفى كامل، أدهم هشام، عبد الخالق سمير، زياد محمد، عبد الرحمن هشام، أحمد خالد، إبراهيم حسن، عمر حسام، محمد علي، يحي زكريا، غادة محمد، ياسمين أيمن، نور الهدي علي، مريم محمود، رُبا حسام الدين، ونورا مصطفى.
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