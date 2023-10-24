شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التجديف يتصدر التصفيات الأفريقية فى البطولة التأهيلية للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح المنتخب المصري للتجديف في تحقيق نتائج مشرفة في اليوم الأول لمنافسات التصفيات الأفريقية التأهيلية للألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس 2024 ، والتى تقام بتونس، حيث حقق الفريق المصري نتائج مشرفة في البطولة وتصدر العديد من المنافسات.

في فئة الفردي للسيدات، أحرزت غادة ندا المركز الأول ، وحقق عبدالخالق البنا المركز الأول في فئة الفردي للرجال، وفي فئة الزوجي المزدوج للرجال، توج الثنائى أحمد خالد ومحمد قوطه بالمركز الأول، بينما حققت ثنائيات الزوجي المزدوج للسيدات، مريم همام ونورعرفة، المركز الثاني.

وعلى صعيد ذو الهمم، تمكن الثنائي مروة عبد العال وعلي الزيني من حصد المركز الأول في فئة الزوجي المزدوج، في حين حقق اللاعب علاء حسن المركز الثالث في فئة القارب الفردي، بالاضافة إلى تحقيق زهراء محمد المركز الثاني.