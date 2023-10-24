شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الأهلى.. موعد مباراة صن دوانز وبترو اتلتيكو بدورى السوبر الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق صن داونز الجنوب أفريقي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لوكاس موريبي"، فى إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى لعام 2023.

موعد مباراة صن داونز وبترو اتلتيكو

تقام مباراة صن داونز وبترو اتلتيكو في الثامنة مساء اليوم، وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي الدوري الأفريقي عن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني، ومن يتأهل يلتقي مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي للبطولة المستحدثة.

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبترو اتلتيكو

ويسعى صن داونز لتكرار الفوز أمام بترو أتلتيكو اليوم، بعدما تفوق فى المباراة الذهاب بأنجولا بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب "11 نوفمبر"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

سيناريوهات تأهل صن داونز لنصف نهائي دوري السوبر الافريقى

ويكفي صن داونز التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، بينما يحتاج بترو أتلتيكو للفوز بفارق أكثر من هدفين أو الفوز بهدفين نظيفين واللجوء إلى ركلات الترجيح، وهو ما يعد أمر بعيد المنال نظرًا لقوة الفريق الجنوب إفريقي أحد أقوى الأندية على الساحة داخل القارة السمراء خلال الفترة الحالية.

الفائز من صن دوانز وبترو اتلتيكو يلاقى الفائز من الاهلى وسيمبا

وتكمن أهمية مباراة صن داونز ضد بترو أتلتيكو، لكون أن الفائز منها سيضرب موعدا مع الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي سيحسم المتأهل فيها اليوم أيضًا عندما يلتقي الفريقان بالقاهرة اليوم، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلى وسيمبا

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلي وسيمبا بالتعادل بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى.

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63 من عمر المباراة.

القنوات الناقلة لدوري السوبر الافريقى

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

مواجهات مثيرة بين الاهلى وصن داونز

وحال تأهل الأهلى وصن داونز سويا إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، ستقام مواجهة الذهاب يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وتقام مباراة الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل على ملعب لوفتوس في جوهانسبرج.

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة أقيمت 13 مباراة بين الفريقين، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى ثلاث مباريات.