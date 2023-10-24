شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويؤكد رفضه للهجوم الإسرائيلى الغاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي بيراميدز بياناً رسمياً يعلن من خلاله تضامنه مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك في ظل العدوان الذي يواجهه من الجيش الإسرائيلي والظروف الإنسانية القاسية التى يمرون بها.

وجاء بيان بيراميدز كالتالى:

يعرب نادي بيراميدز وكافة العاملين به عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في ظل الأوقات الصعبة التي يمرون بها والظروف غير الإنسانية السيئة التي تحيط بهم من كل الجوانب تحت وطأة الاحتلال.

ويؤكد النادي رفضه التام للهجوم الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع والمدنيين العزل في بيوتهم والمستشفيات والمساجد والكنائس ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ويعلن بيراميدز إطلاق عدة مبادرات داخلية من أجل دعم أهلنا بغزة ومساعدتهم وذلك بالتعاون مع كل من الهلال الأحمر المصري وبنك العطاع المصري وبنك الكساء المصري.