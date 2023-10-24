شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أوسوريو مع شيكابالا فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري.

وأشاد أوسوريو بأداء و عطاء "شيكابالا" في الفترة الأخيرة والمستوي المتميز الذي ظهر عليه ومساهمته بشكل كبير مع الفريق في الملعب بخلاف دوره كقائد للفريق داخل الملعب وخارجه، وتحدث المدير الفني مع شيكابالا في بعض الأمور الفنية الخاصة وبعض الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل باستاد المقاولون العرب.

وأكد أوسوريو فى تصريحات صحفية بعد فوز الزمالك الأخير على سموحة بنتيجة 5-1 بالدوري، إن شيكابالا قائد القلعة البيضاء لاعب مهم جدا بالفريق، مشيراً إلى أن الأباتشي لابد أن يحافظ على كل الأوقات التي يلعبها لأن سنه 37 عاما، موضحاً أنه ليس بساحر حتى يبقى على شيكا حتى يسجل هدفًا، مؤكدا أن اللاعب ظهر بشكل رائع أمام سموحة لذلك استمر في الملعب.

وأدى لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات خاصة تتعلق بخطة اللعب وبعض الأدوار الخاصة للاعبين داخل الملعب.

وحرص أوسوريو المدير الفني على إلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية لتجهيزهم للمباراة المقبلة.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق.