شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف نسبة الـ25% المتبقية من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، نسبة 25% من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندرى بالجولة الثالثة للدورى وذلك بعد صرف نسبة 75% منها فى وقت سابق لتحفيز اللاعبين على استعادة الانتصارات رغم الخسارة من فاركو بالجولة الأخيرة.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى فرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات فريق الكرة لتحفيزه لمواصلة مشواره بالدورى المصرى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلى، فى خطاب رسمى لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون فى الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين فى الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.