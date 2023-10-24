شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و700 ألف دولار تداعب الأهلى الليلة أمام سيمبا التنزانى بالدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الخامسة مساء اليوم الثلاثاء تخطى عقبة سيمبا التنزانى حينما يلاقيه على ستاد القاهرة الدولى فى إياب الدور ربع النهائى بدورى السوبر الافريقى بغية إستكمال مشواره فى البطولة للمباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب للمرة الاولى فى تاريخه فى النسخة الاولى للبطولة.

وحال تخطى الاهلى عقبة بطل تنزانيا سوف يصعد للدور نصف النهائى وهو مايضمن له مبدئياً الحصول على مليون و 700 ألف دولار قيمة الفائز بالمركز الثالث.

ويقام الدورى الأفريقى بنظام خروج المغلوب، واستهل الأهلي مشواره من ربع النهائي والذي يضمن له مليون دولار بصورة مبدئية، وتزداد الجوائز مع بلوغ نصف النهائى والنهائى وتحقيق اللقب.

ويحصل بطل دورى السوبر الافريقى على جائزة مالية قدرها 4 مليون دولار فيما يحصل الوصيف على 3 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الثالث على مليون و 700 ألف دولار فيما تحصل كل الاندية المشاركة فى البطولة على مليون دولار.

وفى حالة نجاح بطل مصر فى عبور بوابة نظيره التنزاني سيواجه الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو فى الدور نصف النهائي.

وتبقى الإشارة إلى أن الجانب الآخر من البطولة يضم الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري، والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي

وتعد بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم بطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرغب الأهلي فى تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.